Tara schwelgt vor Einzug in den Dschungel im Luxus

Seit Montag ist es fix: Tara Tabitha nimmt an der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teil. Statt in Australien wird die Show in diesem Jahr wegen des Coronavirus in Südafrika aufgezeichnet. Die Stars sind schon längst im Land und dürfen in den nächsten Tagen noch einmal alle Kräfte sammeln.