36-jähriger „Snowbiker“ geriet in Graben

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist am Mittwochnachmittag die Bergrettung in Flachau (Pongau) ausgerückt. Ein 36-jähriger Steirer war abseits der Piste im sogenannten „Wastlgraben“ in unzugängliches Gelände geraten. Der Mann war aber nicht mit Ski oder einem Snowboard unterwegs, sondern mit einem mehr als 10.000 Euro teuren E-Downhill-Fahrrad, das zu einem „Snowbike“ umgebaut worden war. Die Räder waren durch Kufen ersetzt worden.