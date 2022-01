Omikron-Welle: Tiroler Behörde stößt an Grenzen

Tagtäglich mehr als 1500 Neuinfektionen in Tirol: Die rasant ansteigenden Corona-Zahlen in dieser fünften Welle lassen die Gesundheitsbehörde und die Contact-Tracer an ihre Grenzen stoßen. In Tirol werden positiv Getestete vorerst per SMS über ihr Ergebnis informiert - der behördliche Anruf zur Klärung der Quarantänezeit und einer möglichen Freitestung erfolgt erst später.