Experten federn Polarisierung durch Politiker ab

Forscher: „Der Effekt ist da“

Man beobachte hier eine Art affektiv-emotionale Polarisierung. Denn zu dem, was die eigene Gruppe behauptet, hat man tendenziell ein gutes, vertrauensvolles Gefühl. Kommt etwas von der anderen Gruppe, wird es oft automatisch abgewertet - egal, was der Inhalt ist. In der Studie war dies bei weitem nicht nur in den USA zu beobachten, sondern auch in Ländern wie Österreich oder Deutschland. Die einzige Ausnahme war Großbritannien, wo aber nicht zuletzt durch den Brexit das politische Gefüge kürzlich gehörig durcheinandergewirbelt wurde. Dickert: „Der Effekt ist da, und scheint nicht so sehr davon abzuhängen, dass man nur ein Zwei-Parteien-System hat.“