NEOS werfen der FPÖ und MFG Demo-Tourismus vor

Kritik an der großen Corona-Demonstration am Sonntag in Innsbruck setzt es von den Tiroler NEOS: „Da wurden aus ganz Österreich Redner und Demonstranten busweise nach Tirol zur Demonstration gekarrt. Dabei versuchte sich die ebenfalls angereiste Politprominenz von MFG und FPÖ in ihren kruden Weltverschwörungstheorien öffentlich zu übertrumpfen. Beide Gruppierungen betreiben Demonstrationstourismus, während über Zehntausend Menschen in Tirol an Corona erkrankt sind“, zeigt sich der Tiroler Klubobmann Dominik Oberhofer schockiert.