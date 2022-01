Salzburg-Stadthotels steuern auf düstere Zeiten zu

„Normalerweise machen wir auch in dieser Zeit ein super Geschäft“, erzählt Alexander Jäger von der Villa Verda in Leopoldskron. Aktuell lassen sich die Übernachtungen pro Woche in den zwölf Zimmern aber an einer Hand abzählen. „Es ist desaströs, wir reden von Buchungen unter fünf Prozent. So rechnet es sich gar nicht mehr. Zum Glück ist das Verhältnis mit unseren Verpächtern sehr gut!“