35 heimische Grenzbeamte an der Westbalkan-Front

„Somit sind aktuell insgesamt 35 unserer Polizeibeamten zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität an der EU-Außengrenze in Ungarn eingesetzt. Und die Mannstärke wird noch im ersten Quartal auf 50 Beamte aufgestockt“, so Karner im Zuge der Verabschiedung der Uniformierten in der Wiener Rossauer Kaserne. Mit im Gepäck haben die heimischen Grenzbeamten aber nicht nur ihre Erfahrung – sondern auch Hightech-„Waffen“.