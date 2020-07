Innenminister schickt 10 Polizisten auf Westbalkan

„Wir haben bei der Ministerkonferenz in den vergangenen beiden Tagen in Wien ein starkes Bündnis gegen illegale Migration geschlossen. Ich bin aber nicht nur aufgrund der Konferenz, sondern auch darüber hinaus laufend mit unseren Partnern am Westbalkan im engen Austausch. Daher habe ich dem serbischen Innenminister zugesichert, ihn beim Grenzschutz zu unterstützen“, erklärt Innenminister Nehammer.