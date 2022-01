Wien: 14 Männer in Schlepper-Fahrzeug entdeckt

Schlepper-Aufgriff in Wien-Favoriten: Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagnachmittag mehrere Menschen beobachtet, die aus einem Fahrzeug stiegen, und einen Fall von Schlepperei vermutet. Der Verdacht sollte sich in weiterer Folge bewahrheiten. Die Polizei entdeckte bei einer Kontrolle 14 Männer im Alter von 15 bis 47 Jahren, die sich noch in dem Klein-Lkw befanden, und nahm den mutmaßlichen Schlepper, einen 36 Jahre alten Tunesier, fest.