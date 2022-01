10.000 Schulklassen in Frankreich geschlossen

„Reagieren mit gesundem Menschenverstand“

„Wir reagieren mit gesundem Menschenverstand und Pragmatismus auf die Schwierigkeiten der Familien“, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Dienstag. Anders als in Österreich werden Schüler in Frankreich nicht regelmäßig getestet. Es war die dritte Änderung des Ablaufs seit dem Ende der Schulferien Anfang Jänner. Schulklassen werden seitdem nicht mehr systematisch geschlossen, auch wenn es mehrere Fälle gibt. Allerdings melden sich immer mehr Lehrer positiv, was den Anstieg der Zahl der geschlossenen Klassen erklärt.