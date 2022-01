So gar nicht in Putins Sinn

Unter russischem Druck wird diese aber niemals zustande kommen. Ja die Drohungen aus Moskau haben sogar dazu geführt, dass in zwei bisher neutralen Ländern die (nicht ganz neue) Diskussion über einen etwaigen NATO-Beitritt neuen Schwung aufgenommen hat - in Schweden (das sogar im Zweiten Weltkrieg neutral war) und in Finnland, das ohne Neutralität möglicherweise unter den Sowjets im Warschauer Pakt gelandet wäre.