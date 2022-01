Ölgigant muss Unterwasser-Schallkanonen stoppen

Die Klimakrise schreitet ungehindert voran - trotzdem sucht die Ölindustrie weiter nach neuen Öl- und Gasvorkommen. Dabei dringt sie immer weiter in bisher unangetastete Meeresregionen, den Lebensraum unzähliger Tiere, vor. Ein Hoffnungsschimmer für Wale und Co.: In Südafrika hat nun ein Gericht den Ölgiganten Shell angewiesen, entlang der Wild Coast Pläne für seismische Sprengungen auszusetzen. Diese werden von Menschen als achtmal so laut empfunden wie ein Düsenjet beim Abheben oder so laut wie eine Weltraumrakete - eine Qual für Meerestiere.