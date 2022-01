Laura Sachslehner: Das ist die neue ÖVP-Frontfrau

Hier, im dritten Stock der ÖVP-Zentrale, trat die 27-jährige Wienerin dieser Tage ihren Dienst als Generalsekretärin an - allein, über die politischen Motive Sachslehners, die spätestens im nahenden U-Ausschuss ihre Rolle als ÖVP-Frontfrau wahrnehmen wird müssen, weiß man so gut wie nichts. Im Wiener Gemeinderat, in den sie vor rund einem Jahr einzog, kämpfte sie gegen Graffitis und illegale Prostitution sowie für Videoüberwachung. Was will sie also, die neue oberste Managerin der ÖVP?