Jeder vierte PCR-Test bei Apotheken ohne Ergebnis

Kürzer Gültigkeit technisch nicht möglich

Inzwischen wird schon diskutiert, die Gültigkeit von PCR-Tests von 72 auf 48 oder gar 24 Stunden zu reduzieren. Verantwortliche beim bundesweiten Corona-Stab räumen aber ein, dass das technisch nicht umsetzbar ist. In OÖ will man laut Krisenstab keinen Alleingang wie in Wien zu 2G+, sondern sich am Bund orientieren - auch, weil Laborkapazitäten nicht „endlos“ erweiterbar seien.