War Biolabor in Händen der Demonstranten?

Putin glaubt an „Versuch von außen, in Region einzugreifen“

Putin glaubt ebenso wenig daran, dass Proteste gegen gestiegene Treibstoffpreise in dem öl- und gasreichen Land zu solchen Unruhen geführt haben. Der Kremlchef sagte, die Lage sei nicht durch spontane Protestaktionen verursacht worden, „sondern dadurch, dass zerstörerische Kräfte von außen die Situation ausgenutzt haben“. Die jüngsten Unruhen in dem Nachbarland seien nicht der erste und wohl auch nicht der letzte Versuch von außen gewesen, in die Region einzugreifen.