Blutige Unruhen in Kasachstan: Mehr als 160 Tote

Papst verurteilt Gewalt

Indes hat Papst Franziskus beim Angelus-Gebet am Sonntag die Gewalt in Kasachstan verurteilt. „Ich habe mit Bedauern erfahren, dass es bei den Protesten, die in den letzten Tagen in Kasachstan ausgebrochen sind, Opfer gegeben hat. Ich bete für sie und für ihre Familien“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche vor den auf dem Petersplatz versammelten Pilgern. „Ich hoffe, dass die soziale Harmonie durch die Suche nach Dialog, Gerechtigkeit und Gemeinwohl so bald wie möglich gefunden wird.“