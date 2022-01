Schulen stehen jetzt fünf heikle Wochen bevor

Die Infektionszahlen in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen haben sich in den vergangenen Wochen vervielfacht. Lag die 7-Tage-Inzidenz am 21. Dezember noch bei 190,4, so hält sie mittlerweile bei 950. Besonders niedrig ist die Impfquote in dieser Altersgruppe. Nur gut jeder fünfte 5- bis 14-Jährige in Salzburg ist aktuell vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Von den Lehrpersonen an den Salzburger Schulen sind hingegen schon 85 Prozent vollständig immunisiert.