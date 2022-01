Stiefvater niedergestochen: Polizei stellt Täter

Dramatische Szenen spielten sich am Samstag gegen Abend in einer Wohnung in Frauenkirchen im Bezirk Neusiedl am See ab. Ein Mann ging auf seinen Stiefvater los und stach auf ihn ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen - Spital! Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen.