TK-Parteichef Köfer: „Zugewinn ist möglich“

Erfolgreiches Jahr

Köfer, dessen Team Kärnten im Landtag über drei Mandate verfügt, hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Im druckfrischen „Jahrbuch der Politik“ wird das mit dem Satz gewürdigt: „Köfer ist zu einem nicht unbedeutenden Player in der Landespolitik aufgestiegen.“ Was der Einzige der drei Gerhards (Mock, Seifried, Köfer), der noch politisch aktiv ist, auch selbst so sieht: „Wir haben die Bürgermeisterämter in Klagenfurt, Spittal und Keutschach erobert und in St. Georgen im Lavanttal souverän verteidigt. Das ist schon was!“