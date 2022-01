600 Kilo-Reifen fiel auf das Bein eines Schülers

Im Innenhof einer Firma im Bezirk Völkermarkt half ein 15-Jähriger am Freitag seinem Vater (48) und einem Angestellten (43) beim Reifenwechsel an einem Radlader. Als sich die Erwachsenen kurz in der Fahrzeughalle befanden, hörten sie einen Schrei: Ein 600 Kilo schwerer Reifen war auf das Bein des Schülers gestürzt.