Grazer Ärztenotdienst steht vor dem Aus

Nachts heißt es: Ab in die Ambulanz

Konkret sind künftig abends und nachts keine Bereitschaftsordination mehr vorgesehen so wie bisher: „Von 23 bis 7 Uhr gibt es dann überhaupt keine niederschwellige Versorgung mehr für die 400.000 Bewohner. Das heißt, das Kind mit Ohrenschmerzen oder der Patient mit Harnwegsinfekt wird gleich in die Klinik fahren“, prophezeit die betroffene Ärzteschaft einen weiteren Mehraufwand für die ohnehin schon überfüllten Grazer Ambulanzen.