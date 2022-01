Wallner fordert stärkere Einbeziehung der Länder

Corona-bedingt ohne großes Trara hat das Land Vorarlberg am Freitag offiziell den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz von Tirol übernommen. Markus Wallner gab an, die Vorsitzführung „unaufgeregt, aber klar und deutlich“ angehen zu wollen. Die Liste der anstehenden Herausforderungen hat es durchaus in sich.