Vor Schulstart ruft Politik jetzt zum Testen auf

Mit Maske - und hoffentlich ohne Virus - geht es für 250.000 Kinder und Jugendliche im Land am Montag wieder zurück in die Bildungshäuser. Auf dem Stundenplan stehen dann erst einmal das Lernen der neu verordneten Corona-Regeln in der Schule sowie das Durchführen der Corona-Testungen. Damit die böse Überraschung beim Eintrudeln der Ergebnisse am Dienstag aber in möglichst vielen Haushalten ausbleibt, appelliert die Landespolitik nun an alle Schüler, Eltern und Lehrer sich noch vor der Rückkehr in die Klassen am Wochenende einem PCR-Test zu unterziehen.