Wackelnde Impfpflicht | Heiße Kartoffel

Heiße Kartoffel. Was nun? Quarantäne zehn Tage oder, wie es gerade ein Epidemiologe anregte, eher null Tage? Neuer Lockdown, wie es manche in den Raum stellen, oder einfach „alles laufen lassen“, wie es andere meinen? Impfpflicht ab dem 1. Februar, wie es gerade noch von fast allen Seiten gefordert wurde, oder nun doch nicht - siehe oben? Die Omikron-Welle ist da, die 5. Corona-Welle - da sollten wir doch viel klüger sein als bei der ersten. Wir, also wir Normalbürger, aber vor allem die Experten und Politiker. Nicht selten beschleicht einen aber das Gefühl, dass sich rund um die Pandemie in knapp zwei Jahren, um einen Ausdruck zu verwenden, den wir längst verinnerlicht haben, zwar die Erkenntnisse exponentiell vervielfacht haben. Dass man sich aber bei Schlussfolgerungen und Handlungsanleitungen oft nur unwesentlich über den Stand des 1. Halbjahres 2020 hinausbewegt hat. Heute schiebt die Politik, die sich die längste Zeit als so entscheidungsstark und die Pandemie „meisternd“ präsentierte, die Verantwortung am liebsten auf die Experten ab. Die Wissenschaft retourniert die heiße Kartoffel - entscheiden müsse die Politik. So entsteht ein Bild großer Ratlosigkeit. Doch als Gewissheit bleibt: Bestes Mittel gegen die Pandemie wären Hausverstand und Eigenverantwortung. Also: anwenden!