Selbst milder Covid-19-Verlauf schädigt Organe

Die Untersuchung lief seit Mitte 2020 am Epidemiologischen Studienzentrum der Hamburger Universitätsklinik. „Die umfassenden Datensätze inklusive der Magnetresonanz-Tomographie des Herzens und des Gehirns sowohl bei SARS-CoV-2-Betroffenen wie auch in der Kontrollgruppe erlaubte eine organübergreifende Analyse. Die Erkenntnis, dass selbst ein milder Krankheitsverlauf mittelfristig zur Schädigung diverser Organe führen kann, hat höchste Bedeutsamkeit gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Omikron-Variante, die mehrheitlich mit milderen Symptomen einherzugehen scheint“, wurde Raphael Twerenbold, wissenschaftlicher Studienzentrumsleiter und Kardiologe an der Klinik, in einer Aussendung zitiert.