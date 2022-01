Drosten in Satire-Video: „Habe Pandemie erfunden“

Eine ordentliche Portion Selbstironie hat der deutsche Virologe Christian Drosten jüngst in einem satirischen Video fürs ZDF bewiesen. In einem von Moderatorin Sarah Bosetti am Dienstag auf Twitter geposteten „Jahresrückblick“ schaut Drosten schon mal auf das fiktive Pandemie-Ende im Jahr 2022 zurück und zieht sich dabei selbst durch den Kakao. Dass er Virologe sei, interessiere „niemanden mehr, seit meine Pandemie vorbei ist“, sagt der Berliner Mediziner in einem Interview mit Bosetti.