Rock ’n’ Roll in analoger Form aus Zurndorf

„Gerade als Krankenhauspersonal hat man die Aufgabe, in solchen Zeiten voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Covid nimmt viel Zeit in Anspruch“, sagt Andy Fleck. Doch selbst eine so fordernde Krise hält die drei Spitalsmitarbeiter nicht davon ab, ihre Leidenschaft zur Musik weiterzuverfolgen.