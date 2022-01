Einblick in ein fremdes Konto durch Daten-Panne

Einblick in fremdes Konto

Ein Unternehmer aus dem Burgenland wollte über das eBanking sein Firmenkonto abrufen und Auszüge ausdrucken. Der Mann staunte jedoch nicht schlecht, als ihm plötzlich die Kontoauszüge einer ihm völlig fremden Frau aus Wien am Monitor angezeigt wurden. „Dadurch wurden dem Bankgeheimnis unterliegende Daten offenbart“, so der Unternehmer.