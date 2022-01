Als der Schilling zum Sammlerstück wurde

In Summe sind es knapp 700 Millionen Schilling, was einem Wert von 50 Millionen Euro entspricht – rund 65 Euro oder knapp 1000 Schilling pro Tiroler. „Wenn man die fehlenden Scheine stapeln würde, wäre der Turm doppelt so hoch wie die Europabrücke“, sagt Schneider.