Wiener Gastrogutschein für jeden Teilnehmer

Bei mehr Teilnehmern hätte das Los entschieden. Ein Tombolaverfahren wurde angekündigt. Grund: Es sei davon auszugehen, dass deutlich mehr Rechnungen eingereicht werden als Mittel zur Verfügung stehen, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Präsentation. Dem war nicht so: Laut der Wirtschaftskammer reichten rund 28.000 Kunden ihre Rechnungen bis zum Stichtag ein. Womit maximal 2,8 Millionen Euro an Gastrogutscheinen fällig werden.