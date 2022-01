Impfquote liegt bei 68 Prozent: Appell erneuert

In der letzten Woche des abgelaufenen Jahres wurde insgesamt 11.224 Mal gepikst. 7883 Stiche waren Booster-Impfungen. Die Erstimmunisierungen nahmen 1280 Personen in Anspruch. Rüscher appelliert auch im neuen Jahr an die Bevölkerung, vom breit aufgestellten Impfangebot Gebrauch zu machen. Es gebe zu Jahresbeginn in der ersten Kalenderwoche noch ausreichend freie Impftermine. Die Gesundheitsreferentin hofft, dass noch möglichst viele Menschen „mit einer Impfung einen aktiven Beitrag“ zur Pandemiebekämpfung leisten wollen. „Insbesondere im Hinblick auf die ansteckendere Omikron-Variante sind Corona-Immunisierungen von allergrößter Bedeutung“, erklärt Rüscher.