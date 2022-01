Christophorus 16 hob im Jahr 2021 fast 1100 Mal ab

Einsätze auch anderen Bundesländern

Rund 690 Einsätze wurden im Burgenland geflogen, etwa 360 entfielen auf die Steiermark. Rund 45 Mal half Christophorus 16 in Niederösterreich aus. Die meisten Alarmierungen waren Primäreinsätze, das heißt, dass der Helikopter vom Stützpunkt direkt zu einem Notfallort gerufen wurde. In rund 14 Prozent der Fälle wurde ein Patient von einem Spital in ein anderes verlegt. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Flugretter, Notärzte und Sanitäter auch spezielle Schutzausrüstung tragen.