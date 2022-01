ÖVP: „Houston, wir haben ein Problem!“

Eine Umfrage, die viel „politischen Sprengstoff“ in sich hat, titelte die „Tiroler Krone“ Mitte Oktober. Vor allem für die ÖVP in Tirol, die von stolzen 44,3% auf 37,4% „abstürzte“. Ein Drittel der Bevölkerung gab sogar an, in Tirol künftig eine Regierung ohne ÖVP zu wollen. Die Reaktionen seitens der VP damals - genau: Null, Zero, Nada, Nothing, Niente!