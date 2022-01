Mehrheit blickt mit Optimismus auf 2022

Abgefragt wurden auch die Wünsche für das neue Jahr. Und hier rangiert – wenig überraschend – der Wunsch nach einem Ende der Pandemie an erster Stelle. Corona bleibt auch bei den folgenden Wünschen auf der Hitliste bestimmendes Thema. Die Studienautorin erklärt dazu: „Auch wenn der größte Wunsch aller das Ende der Pandemie bzw. die Rückkehr zu einem normalen Alltag ist, zeigt die Realität, dass dies noch etwas in der Ferne liegt und so haben die Wünsche nach keiner Spaltung der Gesellschaft mehr, nach mehr Miteinander oder dass es keinen Lockdown mehr geben soll noch mehr Bedeutung.“