Rufe nach kürzerer Quarantäne werden lauter

Mit zu erwartenden tausenden Neuinfektionen täglich könnte die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne zum Problem werden. Eine etwaige Lockerung müsste aber „in einem gesamtstufenhaften Vorgehen stimmig sein“ und „das ist durchaus vorstellbar“, sagte die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich am Donnerstag in der ORF-„ZiB 1“.