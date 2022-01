„Die feministische Arbeit trägt langsam Früchte“

Euer Konzert läuft unter dem Banner „Women - Eine Verneigung vor der weiblichen Stimme“. Wie ist es um die weibliche Stimme in der Kultur Ende 2021/Anfang 2022 bestellt?

Pippa: Ich habe das Gefühl, dass sich viel bewegt in eine Richtung, das ein Frauenbild verabschiedet, das der heutigen Zeit nicht mehr entspricht. Es gehen gute Türen auf, aber man muss aufpassen, denn manche Türen sind Alibitüren. Man macht schnell etwas auf, um was zu erledigen, aber es fehlt dann an Tiefe. Man will oft eine gewisse Quote erfüllen und bildet ein Vorzeigefrauenbild, das wieder nur einem Klischee entspricht.

Yasmo: Bei den jungen FLINTAS (Frauen, Lesben, inter, nonbinäre und Transpersonen - Anm.) herrscht viel mehr Selbstbewusstsein als in unserer Generation. Das ist schön, denn das zeigt, dass die langjährige feministische Arbeit Früchte trägt. Die Arbeit ist aber noch lange nicht vorbei, weil die Strukturen dahinter noch immer viel zu patriarchal sind. Auf institutioneller Ebene im Kulturbereich ist alles sehr männlich dominiert. Es gibt so ein träges Umdenken, dass man Flintas oder PoC (People Of Color - Anm.) auch in Führungspositionen geben könnte, weil sie einfach andere Perspektiven haben. Es dauert alles sehr lange, aber mich macht optimistisch zu sehen, dass sich die Jungen nichts scheißen.

Parisini: Ich beschäftigte mich weniger mit Feminismus in der Kunst als mit der Tatsache, wie es um Frauen bei uns in der Gesellschaft bestellt ist. Das ist immer noch ein Trauerspiel, wenn man sich ansieht, wie Familienbeihilfe funktioniert oder wer die alleinerziehenden Menschen in diesem Land sind. Viele selbstbewusste FLINTAS machen heute, wovon wir noch geträumt haben. Sie reißen viel ein, aber es gibt so viele Grundlagen, auf denen man noch auf ganz anderen Ebenen arbeiten muss.