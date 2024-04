Reinhard Nowak: „So schlecht schaue ich nicht aus“

Deinen großen Durchbruch hattest du 1986 mit „Atompilz von links“, dem ersten Schlabarett-Stück mit Dorfer, Düringer und Händler. Bühnenluft hast du aber schon vorher geschnuppert ...

Ich bin exakt 40 Jahre auf der Bühne, auch ein Wahnsinn. Beim Stück „Der Rosenkavalier“ im Theater an der Josefstadt 1984 mit Helmut Qualtinger war ich Komparse. Qualtinger war für mich der ausschlaggebende Grund dafür, Schauspieler zu werden. Er war der einzig Natürliche am Theater und hat sich nicht verstellt. Das hat uns der legendäre Regisseur Herwig Seeböck auch immer so eingebläut. Der zweite Grund war, dass ich mit Roland Düringer in der HTL dieselbe Klasse besucht habe. So habe ich dann mit Schauspielunterricht begonnen. 1986 stieg ich beim Schlabarett ein. Ich wollte immer Leute zum Lachen bringen und hatte viel Tagesfreizeit. Ein 9-to-5-Job, wo jeden Tag dasselbe passiert, war für mich unvorstellbar. Ich brauche die Abwechslung und wenn ich nach einer Vorstellung in strahlende Gesichter blicke, ist das heute noch immer so schön wie am Anfang.