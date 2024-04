Sajado Red: Geheimtipp für Grillliebhaber in Wien

Der Robata-Grill fördert nicht nur den Geschmack der Speisen, sondern auch die Kommunikation am Tisch. Das ist auch an der Atmosphäre bei unserem Besuch deutlich zu spüren, wenn sich abends alle Tische des Lokals nach und nach mit Gästen füllen, die sich beim Grillen gut gelaunt unterhalten. Bei aller Geselligkeit bleibt der Geräuschepegel aber stets in einem angenehmen Bereich.