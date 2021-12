Nächster Schlag gegen russische NGO Memorial

Jan Ratschinski von der Memorial-Leitung kündigte an, gegen das Urteil auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg vorzugehen. Dafür habe man nun 30 Tage Zeit. Wie schon am Vortag bei der Verhandlung über die Dachorganisation demonstrierten auch am Mittwoch viele Menschen vor dem Gerichtsgebäude gegen das sich abzeichnende Urteil.