Lewandowski nach Italien? „Deal war ausgehandelt“

Robert Lewandowski ist der derzeit beste Stürmer der Welt, gewann mit den Bayern alles, was es zu gewinnen gab. Dabei wäre der heute 33-jährige Pole beinahe gar nicht nach Deutschland gewechselt! Mit dem FC Genua war schon alles klar, verriet der Torjäger am Montag am Rande der „Globe Soccer Awards“ in Dubai.