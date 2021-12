Traum vom Aufstieg lebt für Klessheim

Eigentlich sollte im ersten Jahr des International Klessheim FC in der 2. Futsal-Bundesliga nur der Spaß im Vordergrund stehen. Spaß scheint aber schon fast untertrieben zu sein. Nach fünf Siegen in Folge mit der stattlichen Torbilanz von 50:25 stehen Regionalliga-Kicker Stefan Federer & Co. in der Westgruppe makellos an der Spitze. „Es kommen viele Rückmeldungen. Wir haben sogar ein paar Sponsoren gewonnen. Sollte es so weiterlaufen, würden wir auch den Aufstieg in die Bundesliga annehmen“, sagt der Schirmherr des Klubs.