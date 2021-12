Drei Scheicher möbeln visuell auf

Wenn sich das alte Holztor öffnet, wird sofort kultivierte Gastfreundschaft unmittelbar spürbar, die sich derzeit in der Wirtsstube in belebender Farbintensität mittels Bildern, Stühlen und Schmuck ausdrückt. Noch bis zum 31. Dezember „möbeln“ die Werke von Helga, Harald und Haldis Scheicher das denkmalgeschützte Kulturgasthaus „Zum Prinz Johann“ in Völkermarkt auch im Wortsinn auf.