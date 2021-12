Vogelgrippe-Ausbruch: Zehntausende Hühner getötet

Stallpflicht in Kärnten

Auch im Nordosten Sloweniens wurde am Dienstag ein Hof unter Quarantäne gestellt, nachdem dort ein Fall von Vogelgrippe entdeckt worden war. Es handelte sich um die erste bestätigte H5N1-Infektion in diesem Jahr in Slowenien. In Belgien und Frankreich hatte es kürzlich ebenfalls Vogelgrippe-Fälle gegeben. In Kärnten herrscht seit dem 26. November für alle Bestände mit mehr als 350 Tieren Stallpflicht. Betroffen sind 64 Gemeinden, die als Risikogebiet gelten.