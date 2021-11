Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel in Kärnten

Ein bestätigter Fall von Vogelgrippe in Niederösterreich sorgt nun in ganz Österreich für Aufregung. Geflügenhalter werden aufgefordert Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen - Betriebe ab 350 Stück Geflügel müssen sich nun an eine Stallpflicht halten. Es wird jedoch auch kleineren Geflügelbetrieben angeraten, die Tiere im Stall zu halten und somit zu schützen. „Der Kontakt mit Wildvögeln ist mit Netzen, Dächern, horinzontal angebrachtem Gewebe oder Ähnlichem zu unterbinden“, heißt es in der Verordnung.