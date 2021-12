Omikron ist vorherrschende Variante in der Schweiz

Omikron ist nun in unserem Nachbarland Schweiz die vorherrschende Coronavirus-Variante. Rund 55 Prozent der dortigen Infektionsfälle seien inzwischen auf die neue Variante zurückzuführen, teilten Behördenvertreter in Bern mit. Am Dienstag wurden demnach mehr als 13.000 Neuinfektionen gemeldet. Auch in den Niederlanden und den USA ist Omikron inzwischen die häufigste Variante.