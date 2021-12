Großer Jubel über den „Oscar“ der Event-Branche

Die Besten der Besten

Im Reigen mit Top-Veranstaltungen wie der Eröffnung der Olympischen Spiele, der Präsentation des neuen Ferrari in Asien und Co. gab es für KESCH beim großen Finale der „BEA World Event Awards“ Gold in der Hauptkategorie „B2B Events“ und Bronze in der „Brand Activation“-Disziplin.