„Freundschaftliches Verhältnis“ zwischen Koalition

Das Jahr 2021 endet als zweites monothematisches Jahr in Folge: Corona und kein Ende. Über allen Themen schwebte das Virus. Das sehen auch die Koalitionszwillinge Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber so. Bilanzziehend betonen sie ihr „freundschaftliches Verhältnis“ (Kaiser) und ihr „Agieren auf Augenhöhe“ (Gruber). Amüsant ist es, wenn 761 einstimmige Beschlüsse in der Landesregierung genannt werden. Hat doch die SPÖ 2018 das Aus für das Einstimmigkeitsprinzip zur Bedingung des Pakts mit der Volkspartei gemacht.