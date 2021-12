Migranten gehen deutlich seltener zum Arzt

Ungleichheiten sollen behoben werden

Julia Rothbauer vom Integrationsfonds will Frauen daher künftig auch in ihren Erstsprachen ansprechen und informieren. Man wolle jedenfalls die Fehler, die bisher bei den sogenannten Gastarbeiterfamilien gemacht wurden, bei den künftig in Österreich ankommenden Menschen nicht wiederholen, so Hofmarcher.