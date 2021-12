Eine Million Impfdosen in Kärnten verimpft!

Live-Ticker zur Pressekonferenz:

Am 5. Jänner 2021 wurde in Kärnten mit dem Impfen begonnen - diese Woche wird der Millionste Stich verabreicht. In Kärnten sind nun 67,6 % der Bevölkerung vollimmusiert, das sind knapp 380.000 Kärnterinnen und Kärntner. Landeshauptmann Peter Kaiser erklärte, dass die Ziele des Kärntner Impfmonats erreicht wurden. Außerdem rief der Landeshauptmann erneut zum Impfen auf und warnte vor den Mutationen des Virus. Gesundheitsreferentin Beate Prettner zog ebenfalls Bilanz: Pro Tag wurden seit Beginn des Jahres 2800 Dosen verimpft. Die Gemeinden Gurk, Hüttenberg und Althofen haben die höchsten Impfquoten in Kärnten. „Die beste Vorbereitung auf die Omikron-Welle ist immer noch die Impfung!“, erklärte die Landesrätin. Auch zur dritten Impfung wird geraten. Ab 2. Jänner 2022 sollen die Impfstraßen des Landes täglich geöffnet werden!