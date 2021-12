Die Gemeinden mit höchster & niedrigster Impfquote

Impfmuffel in Oberkärnten

Weiter geht’s in Richtung Oberkärnten, und da schaut es düster aus. Die Gemeinde Stall im Mölltal mit dem sonst so wortstarken SP-Bürgermeister Peter Ebner bringt es nur auf 42,1 Prozent geimpfte Bürger, und das ist auch der vorletzte Platz unter den 2095 Gemeinden in Österreich.